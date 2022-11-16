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    Fransız hakem Johan Hamel, antrenmanda hayatını kaybetti

    Fransa Ligi'nde maç yöneten hakem Johan Hamel, antrenman sırasında hayatını kaybetti.
    • 16.11.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:27
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    Fransız hakem Johan Hamel, antrenmanda hayatını kaybetti

    Fransa Ligi hakemlerinden Johan Hamel, 42 yaşında hayatını kaybetti.

    Son olarak 6 Kasım'da Lille ile Renens arasında 1-1 biten maçı yöneten Johan Hamel'in, antrenman sırasında felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Fransız hakem Johan Hamel, antrenmanda hayatını kaybetti #1

    Ligue 1'de 135 maç yönetti

    Fransız hakem Johan Hamel, Ligue 1'de 135, Ligue 2'de ise 85 maçta görev yaptı.

    Ölüm haberinin ardından Fransız kulüpleri, Johan Hamel için başsağlığı mesajları paylaştı.

    Fransız hakem Johan Hamel, antrenmanda hayatını kaybetti #2


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