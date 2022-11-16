Fransız hakem Johan Hamel, antrenmanda hayatını kaybetti

Fransa Ligi'nde maç yöneten hakem Johan Hamel, antrenman sırasında hayatını kaybetti.

Fransa Ligi hakemlerinden Johan Hamel, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak 6 Kasım'da Lille ile Renens arasında 1-1 biten maçı yöneten Johan Hamel'in, antrenman sırasında felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği duyuruldu.





Ligue 1'de 135 maç yönetti

Fransız hakem Johan Hamel, Ligue 1'de 135, Ligue 2'de ise 85 maçta görev yaptı.

Ölüm haberinin ardından Fransız kulüpleri, Johan Hamel için başsağlığı mesajları paylaştı.



