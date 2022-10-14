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- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
- 14.10.2022 - 02:17
A Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Sivasspor deplasmanda galip
G Grubu'nda yer alan Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
B Grubu
FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5
West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1
C Grubu
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1
D Grubu
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2
E Grubu
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2
F Grubu
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2
G Grubu
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2
H Grubu
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1