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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 14.10.2022 - 02:17
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    A Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.

    Sivasspor deplasmanda galip

    G Grubu'nda yer alan Sivasspor, deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 7'yı çıkardı.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0

    Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1

    B Grubu

    FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5

    West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1

    C Grubu

    Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1

    Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1

    D Grubu

    Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0

    Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2

    E Grubu

    Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

    Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2

    F Grubu

    Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2

    Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2

    G Grubu

    CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

    Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2

    H Grubu

    Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3

    Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1


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