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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. haftada 10 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 26.09.2022 - 01:47
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    UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı.

    Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.

    Danimarka, Fransa'yı 2-0 yendi

    AA'nın haberine göre; A Ligi 1. Grup maçında Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi.

    Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 2-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    5 dakikada 2 gol buldular

    Maça hızlı başlayan Danimarka 34. dakikada Dolberg ve 39. dakikada Skov Olsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca Danimarka ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitmesini bildi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    Bu sonucun ardından Danimarka 12 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamlarken Fransa ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    Türkiye, Faroe Adaları'nda mağlup oldu

    C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup:

    Danimarka-Fransa: 2-0

    Avusturya-Hırvatistan: 1-3

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #5

    4. Grup:

    Galler-Polonya: 0-1

    Hollanda-Belçika: 1-0

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #6

    C Ligi

    1. Grup:

    Lüksemburg-Litvanya: 1-0

    Faroe Adaları-Türkiye: 2-1

    3. Grup:

    Azerbaycan-Kazakistan: 3-0

    Slovakya-Belarus: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #7

    D Ligi

    1. Grup:

    Moldova-Lihtenştayn: 2-0

    Andorra-Letonya: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #8


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