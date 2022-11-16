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    Futbolu bırakan Gerard Pique'ye dört maç ceza

    La Liga'nın dev kulübü Barcelona forması giyen ve Osasuna karşılaşmasında kırmızı kart gören Robert Lewandowski 3, Gerard Pique ise 4 maç ceza aldı.
    • 16.11.2022 - 19:21
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    Futbolu bırakan Gerard Pique'ye dört maç ceza

    La Liga'da 2022 Dünya Kupası öncesinde son hafta oynanan maçlardaki olaylarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı.

    Lewandowski 3 maç ceza aldı

    Federasyondan yapılan açıklamada, Barcelona'nın Osasuna ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında kırmızı kart gören Robert Lewandowski'nin, kararın ardından maçın hakemi Gil Manzano'ya yönelik hareketleri nedeniyle 3 maçla cezalandırıldığı belirtildi.

    Futbolu bırakan Gerard Pique ye dört maç ceza #1

    Futbolu bırakan Pique 4 maç ile cezalandırıldı

    Maçın devre arasında hakemlerle tartışan Gerard Pique'nin ise 4 maç ceza aldığı kaydedildi.

    Katalan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada Osasuna karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıklamıştı.

    Futbolu bırakan Gerard Pique ye dört maç ceza #2

    Barcelona itirazda bulunacak

    İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin cezasına itirazda bulunucağı belirtildi.

    Futbolu bırakan Gerard Pique ye dört maç ceza #3


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