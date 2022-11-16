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Futbolu bırakan Gerard Pique'ye dört maç ceza
La Liga'nın dev kulübü Barcelona forması giyen ve Osasuna karşılaşmasında kırmızı kart gören Robert Lewandowski 3, Gerard Pique ise 4 maç ceza aldı.
- 16.11.2022 - 19:21
La Liga'da 2022 Dünya Kupası öncesinde son hafta oynanan maçlardaki olaylarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı.
Lewandowski 3 maç ceza aldı
Federasyondan yapılan açıklamada, Barcelona'nın Osasuna ile oynadığı karşılaşmanın 30. dakikasında kırmızı kart gören Robert Lewandowski'nin, kararın ardından maçın hakemi Gil Manzano'ya yönelik hareketleri nedeniyle 3 maçla cezalandırıldığı belirtildi.
Futbolu bırakan Pique 4 maç ile cezalandırıldı
Maçın devre arasında hakemlerle tartışan Gerard Pique'nin ise 4 maç ceza aldığı kaydedildi.
Katalan oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada Osasuna karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıklamıştı.
Barcelona itirazda bulunacak
İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin cezasına itirazda bulunucağı belirtildi.