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    Gary Cahill, emekliliğini açıkladı

    Chelsea'nin eski defans oyuncusu İngiliz Gary Cahill, 36 yaşında aktif futbol kariyerine son verdi.
    • 16.11.2022 - 18:51
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    Gary Cahill, emekliliğini açıkladı

    İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri olan Gary Cahill, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Herhangi bir kulüple anlaşamamıştı

    Kariyerinde Aston Villa, Burnlay, Sheffield United, Bolton, Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth formalarını giyen Cahill Bournemouth ile sözleşmesi bittikten sonra yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşamamıştı.

    Gary Cahill, emekliliğini açıkladı #1

    Chelsea'nin kaptanlığını yapmıştı

    Kariyeri boyunca 394 maça çıkan Cahill 28 gol atarken Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve kaptanlığını yaptı.

    Gary Cahill, emekliliğini açıkladı #2


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