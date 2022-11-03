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    Gerard Pique, futbola veda ediyor

    Gerard Pique, futbola veda ediyor

    Gerard Pique, Barcelona'nın cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını açıkladı.
    • 03.11.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 21:44
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    Barcelona forması giyen Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

    Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

    "Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak"

    Gerard Pique, yayınladığı videoda, "Barcelona bana her şeyi verdi. Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak. Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

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    Barcelona ile 30 kupa kazandı

    Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu.

    Pique, Barcelona kariyerinde toplam 30 kupa kazandı.

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