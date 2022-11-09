Gerard Pique'den kırmızı kartla veda

Osasuna maçında yedek kulübesinde olan Gerrard Pique, devre arasında kırmızı kart gördüğü için kariyerinin son maçında oyuna giremedi.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Osasuna deplasmanına konuk oldu. 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesindeki son hafta maçında Katalan devi zor da olsa kazandı. Ancak maça Gerard Pique damgasını vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını duyuran Pique, Dünya Kupası öncesindeki son maç olan Osasuna karşılaşmasının son bölümünde oyuna girip, futbola veda edecekti. Fakat mücadelede yaşananlarla plan tutmadı.

Lewandowski kızardı

Karşılaşmaya Osasuna hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 6'da David Garcia ile öne geçti. 11'de sarı kart gören Robert Lewandowski 31. dakikada ikinci sarısını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı, Barça 10 kişi kaldı.

Pique de yedekteyken kırmızı kart gördü

Devreyi 1-0 geride ve 10 kişi kapatan Barcelona'da ilk yarının son düdüğün ardından kaptan Pique, saha ortasındaki hakem ekibinin yanına giderek şiddetli itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano da itirazlardan dolayı 35 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

İspanyol basınında, yıldız futbolcunun, hakemin yanına giderek "Bizi en çok s... hakem sizsiniz. Çok yazık, o... annene s.çayım." dediği iddia edildi.

Tecrübeli oyuncu, böylece kariyerinin son maçında oyuna girme şansını kaybetti, uzun yıllar unutulmayacak bir vedaya imza attı.