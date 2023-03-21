Gianluigi Buffon: PSG'den ayrıldığıma pişmanım

Kariyerine Parma'da devam eden Gianluigi Buffon, PSG'den ayrıldığına pişman olduğunu söyledi.

Yıllara meydan okuyan file bekçisi yaptığı açıklamada, 10 milyon euro maaştan vazgeçtiği için üzgün olduğunu ifade etti.

"PSG, kariyerimin en iyi deneyimi oldu. Mega bir takımda oynuyordum ve teknik olarak daha önce oynadıklarımdan çok daha güçlü bir takımdaydım. PSG'den ayrılmak hayatımın en büyük hatası oldu, ayrılarak 10 milyon eurodan vazgeçtim..."