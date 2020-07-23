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- Giggs: Ronaldo, Messi'yi takıntı haline getirmişti
Giggs: Ronaldo, Messi'yi takıntı haline getirmişti
Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Ryan Giggs, Portekizli yıldızın birçok farklı ligde başarılı olarak, eline güçlü bir koz aldığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 17:30
- Güncelleme : 23.07.2020 - 17:30
Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs, 'Ronaldo mu Messi mi?' tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"MESSİ'Yİ TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ"
SPORTbible'a konuşan eski futbolcu, "Ronaldo, Messi'den daha iyi olmayı takıntı haline getirmişti. Şimdi 'İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da ve Portekiz'de başarılı oldum' diyebilir. Böylece artık insanlar 'Ronaldo mu, Messi mi?' diye sorduklarında elinde güçlü bir argüman olabilir." dedi.