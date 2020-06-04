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- Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı
Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı
Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
- AA
- 04.06.2020 - 08:36
Gimnasia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor.
Arjantin Süper Ligi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.