Dolar
6.766
0.1954%
Euro
7.6673
0.1227%
Altın
1709.59
-0.2695%
Borsa
110041.66
0.4607%
G. Altın
371.758
-0.101%
Bitcoin
66440.03
0.8023%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı

    Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
    • AA
    • 04.06.2020 - 08:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı

    Gimnasia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

    Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor.

    Arjantin Süper Ligi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.

    Görüş Bildir