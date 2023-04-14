Göğüs ağrısı çeken Szczesny'den açıklama geldi

Juventus'un Sporting Lizbon'u konuk ettiği karşılaşmada göğsünü tutarak oyundan çıkmak isteyen 33 yaşındaki kaleci Szczesny sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Polonyalı file bekçisi maçın 41. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye götürülmüştü.

Sağlık kontrollerinden geçen Szczesny yaptığı kısa bilgilendirmede şöyle konuştu:

"O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, her şey yolunda, hiçbir sorunum yok."