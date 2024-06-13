Gökhan İnler, Udinese'ye sportif direktör oldu Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan Gökhan İnler, Udinese'nin yeni sportif direktörü oldu.

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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta olan ancak forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.

Serie A ekibi Udinese, sportif direktörlük görevine Gökhan İnler'in getirildiğini açıkladı.

Sportif direktör olarak döndü

2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan tecrübeli oyuncu, Udinese'ye sportif direktör olarak geri döndü.

Napoli ve Leicester City gibi takımlarda forma giyen Gökhan, Süper Lig'de Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir ve Adana Demirspor'da da oynadı.