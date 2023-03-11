Gol düellosuna sahne olan maçta Bayern Münih, Augsburg'u yendi

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında lider Bayern Münih, Augsburg ile karşı karşıya geldi. Münih'in ev sahipliğinde oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.
Bayern Münih, karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı.
Bayern ilk yarıyı 4-1 önde bitirdi
Augsburg, Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha'nın attığı golle 2. dakikada 1-0 öne geçti. Bayern Münih 15. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle durumu eşitledi.
Bayern Münih, Benjamin Pavard ile 2-1 öne geçti. Benjamin Pavard, 35. dakikada kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Leroy Sane, devre bitmeden sahneye çıktı ve Bayern Münih, soyunma odasına 4-1 önde girdi.
Bayern Münih 3 puanı 5 golle aldı
Augsburg'ta ilk golü atan Mergim Berisha, 60. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Bayern Münih, bu gole 74. dakikada Alphonso Davies ile karşılık verdi. Karşılaşmada son gol 90. dakikada Irvin Cardona'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih, 52 puana yükseldi. Augsburg 27 puanda kaldı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Schalke 04'ü konuk edecek.