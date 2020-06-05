Griezmann: MLS'e gitme planım var

Barcelona'nın Fransız yıldızı Griezmann, futbol kariyerini ABD'de sonlandırmak istediğini söyledi.

Antoine Griezmann, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİMİ ABD'DE BİTİRMEK İSTERİM"

Barcelona'daki hedeflerini tamamladıktan sonraki rotasını açıklayan Griezmann, "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gitme planım var. Hangi takım olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. Kariyerimi ABD'de bitirme niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 37 maça çıkan Fransız yıldız, 14 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.