Guardiola: Liverpool her maçı son maçıymış gibi oynadı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğunu tebrik ederken, kendi takımı hakkında öz eleştiri yapmayı da es geçmedi.

Chelsea, Premier Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Liverpool lig şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'un şampiyonluğunu tebrik ederken, onlar kadar tutkuya sahip olmadıklarını söyledi:

"Kısa sürede 8 şampiyonluk kazandık ve bu ülkede daha önce olmamış bir şeyi gerçekleştirdik. Bu kupaları kazandıktan sonra belki de Liverpool ile aynı tutkuya sahip değildik. İlk iki yıldaki kadar tutarlı olamadık. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve özgüven depoladı. Çıktıkları her maçı son maçları gibi oynadılar. Biz bunu yapamadık."





''TEBRİK EDERİM''

"Geçirmiş oldukları harika sezon için Liverpool'u tebrik ederim. Hala oynayacağımız 5-6 maçımız var. Ligde ikinci olduğumuzu unutmamalıyız. Bu yüzden birçok takımdan daha iyiyiz.''