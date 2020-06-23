Guardiola'nın Sergio Agüero endişesi

Manchester City'de, Burnley maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sergio Agüero'nun durumu moralleri bozdu.

Premier Lig'de pazartesi günü Burnley'yi 5-0'lık skorla deviren Manchester City'de, Sergio Agüero endişesi yaşanıyor.

Yıldız futbolcu, ilk yarının son dakikalarında Ben Mee ile girdiği ikili mücadele sonrasnıda dizinden sakatlanarak oyuna devam edememişti.

''BİRKAÇ MAÇ ARAMIZDA OLMAYACAK''

Manchester City teknik patronu Pep Guardiol,a maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Agüero'nun durumuyla ilgili şöyle konuştu:

"Geçen ay dizinden bir sorun yaşamıştı, şimdi de aynı bölgede bir sıkıntı hissediyor ve durumu iyi görünmüyor. Doktorlar sahalara dönüşünün zaman alabileceğini söyledi. Birkaç maç aramızda olmayacağı kesin gibi. Umarız yarınki kontrolleri sonrasında iyi haberler alırız."