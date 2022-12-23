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    Guillermo Ochoa, Salernitana’ya transfer oldu

    Serie A ekiplerinden Salernitana, son olarak Club America takımında forma giyen Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 16:53
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    Guillermo Ochoa, Salernitana’ya transfer oldu

    İtalyan ekibi Salernitana, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki kaleci Guillermo Ochoa ile Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Son olarak Meksika ekibi Club Amerika’da oynayan tecrübeli kaleci, kariyerinde daha önce AC Ajaccio, FC Malaga, FC Granada ve Standard Liege takımlarında forma giydi.

    5 farklı Dünya Kupası'nda oynadı

    Ochoa, Meksika ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele ederek 5 farklı Dünya Kupası’nda görev aldı.

    Ochoa


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