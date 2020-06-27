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    Guti, görevden alındı

    Almeria kulübünde teknik direktörlük görevi yapan Guti'nin kulüp yönetimi tarafından görevine son verildi.
    • AA
    • 27.06.2020 - 02:29
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    Guti, görevden alındı #1

    İspanya 2. Futbol Ligi (LaLiga SmartBank) kulüplerinden Union Deportiva Almeria, Teknik direktör Jose Maria Gutierrez Hernandez'in (Guti) sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

    Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in sahibi olduğu Almeria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, normal şartlarda sezon sonunda sona erecek Guti'nin sözleşmesinin, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından feshedildiği bildirildi.

    GUTİ'NİN YERİNE SPORTİF DİREKTÖR MARİO SİLVA GETİRİLDİ

    1. lige çıkma mücadelesi veren Almeria, 25 Haziran'da sahasında Alcorcon'a karşı oynadığı maçı 1-0 kaybetmişti.

    Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos getirilirken kulübün Sportif Direktörü Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı kaydedildi.

    Guti, görevden alındı #2

    BEŞİKTAŞ'TA YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞMIŞTI

    Beşiktaş'ta bir dönem (2018-2019 sezonu) yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almış; 5 Kasım 2019'da Almeria ile anlaşmıştı.

    Guti, görevden alındı #3

    ALMERİA 3. SIRADA BULUNUYOR

    Almeria'da 21 lig ve 1 kupa maçına çıkan Guti; 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

    2. ligde sezonun bitimine 7 hafta kala 56 puanı bulunan Almeria, Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) ardından 3. sırada bulunuyor.

    Guti, görevden alındı #4

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