Haaland, Mbappe ile kıyaslanmak istemiyor

Premier Lig'e attığı gollerle hızlı bir giriş yapan Norveçli Erling Haaland, kimseyle karşılaştırılmak istemediğini belirtti.

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı hem çalışarak ve hem de tatil yaparak geçiren Manchester City'in yıldızı Erling Haaland, verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

"Şarj oldum"

Verilen aranın dinlenmek için harika bir dönem olduğunu belirten Haaland, "Mola vermek çok iyi geldi. Ligin kalan kısmı için tamamen şarj oldum diyebilirim." açıklamasını yaptı.

Mbappe sorusu

Yıldızı futbolcu, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile geleceğin Ronaldo - Messi rekabetini yaşayacağına ilişkin soruya, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam." ifadelerini kullandı.