Petrol
82.59
0.47%
Euro
19.888
0.37%
Dolar
18.6634
0.02%
Altın
1.092
0.35%
Borsa
5429
0.00%
Bitcoin
318.897
-0.31%
BTXN Coin
7.06
-5.61%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C
    Haaland, Mbappe ile kıyaslanmak istemiyor

    Haaland, Mbappe ile kıyaslanmak istemiyor

    Premier Lig'e attığı gollerle hızlı bir giriş yapan Norveçli Erling Haaland, kimseyle karşılaştırılmak istemediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle  verilen arayı  hem çalışarak ve hem de tatil yaparak geçiren Manchester City'in yıldızı Erling Haaland, verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

    "Şarj oldum"

    Verilen aranın dinlenmek için harika bir dönem olduğunu belirten Haaland, "Mola vermek çok iyi geldi. Ligin kalan kısmı için tamamen şarj oldum diyebilirim." açıklamasını yaptı.

    Mbappe sorusu

    Yıldızı futbolcu, Fransız yıldız Kylian Mbappe ile geleceğin Ronaldo - Messi rekabetini yaşayacağına ilişkin soruya, "Cristiano Ronaldo ve Messi arasındaki gibi Mbappe ile benim aramda bir rekabet söz konusu olabilir mi? Evet bu mümkün ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmam." ifadelerini kullandı.

    Erlng Haaland


    Bursa'da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü
    3. Sayfa

    Bursa'da kuyumcu dolandırıcısı kadına suçüstü

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Gaziantep'teki evde EYP bulundu
    Gündem

    Gaziantep'teki evde EYP bulundu

    Görüş Bildir