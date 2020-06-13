Haaland, uzatmalarda Dortmund'a galibiyeti getirdi

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Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fortunda Düsseldorf'u 1-0 yendi.

Ev sahibinde A Milli futbolcu Kaan Ayhan ve Kenan Karaman ilk 11'de yer aldı.

Kaan Ayhan 90 dakika boyunca sahada kalırken Kenan Karaman ise 81. dakikada oyundan çıkarak yerini Rouwen Hennings'e bıraktı.

Dortmund ilk yarıda gol fırsatı bulsa da topu ağlarla buluşturamadı ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

61. dakikada bir süredir sakatlığı bulunan Erling Haaland, Axel Witsel'in yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 65. dakikasında Raphael Guerreiro, Dortmund'u 1-0 öne geçirdi ancak VAR incelemesinin ardından elle müdahale kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.

90+5'te Maneul Akanji'den gelen ortada Haaland pozisyonu kafa vuruşuyla tamamladı ve Borussia Dortmund'a maçın son dakikalarında galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund puanını 66'ya yükseltirken ev sahibi 28 puanla 16. sırada kaldı.