Hagmayr: Mert Müldür ile ilgilenen kulüpler var

Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ün menajeri Max Hagmayr, futbolcusunun bu kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Radio Punto Nuovo’ya konuşan Hagmayr, Mert Müldür için, “Performansından ötürü mutluyum. Kendisini çok geliştirdi. Üç yıl önce Rapid Wien’in B takımında oyunuyordu. Mert aslında stoper çıkışlı bir futbolcudur. Daha sonra sağ bek olarak oynamayı öğrendi. Gelişimini tamamlaması için hala zamana ihtiyacı var. Sassuolo bunu yapabileceği bir kulüp. Bir yıl daha burada kalmasının iyi olacağı düşüncesindeyiz. Ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

''İLGİLENEN KULÜPLER VAR''

Napoli iddialarını da yanıtlayan Hagmayr, “Napoli harika bir kulüp. Bunun aksini iddia edemeyiz. Ancak sezon bitmeden transferle ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Mert müthiş bir profesyonel. Her maç yüzde 100’ünü veriyor. Elbette onunla ilgilenen kulüpler var. İtalya dışından da takip ediliyor. Ama biz Serie A’da kalmayı planlıyoruz. An itibarıyla Sassuolo’nun futbolcusu ve bütün dikkatini kulübüne vermiş durumda” diye konuştu.