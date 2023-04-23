Hakan asist yaptı, Inter Empoli'yi yendi

İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Inter ile Empoli karşı karşıya geldi. Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 3-0'lık skorla kazandı.
Milano temsilcisine galibiyeti getiren golleri 48 ve 76. dakikalarda Romelu Lukaku ve 88. dakikada Lautaro Martinez attı.
Hakan, 87 dakika sahada kaldı
Martinez'in golünde asisti yapan Romelu Lukaku, maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Lukaku'nun ikinci golünde ise asisti milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu yaptı.
Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve yerini 87. dakikada Asllani'ye bıraktı.
Inter, 5 maç sonra kazandı
Alınan bu galibiyetle birlikte Inter ligde 5 maç sonra galip geldi. Empoli ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Inter puanını 54'e çıkardı. Empoli ise 32 puanda kaldı. Ligin 32. haftasında Inter, Lazio'yu ağırlayacak. Empoli, Sassuolo'yu konuk edecek.