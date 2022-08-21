Hakan Çalhanoğlu attı, Inter rahat kazandı

İtalya Serie A'da Inter Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadelede Spezia'yı 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın 2. haftasında Inter, Spezia ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Martinez'in golü ile 1-0 öne geçen İtalyan devi, 52. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçın skorunu ise 82.dakikada attığı gol ile Joaqin Correra belirledi ve karşılaşma Inter'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hakan, açılışı yaptı

Ezeli rakip Milan'dan geçen sezonun başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 46 mücadelede görev almış ve sezonu 8 gol, 13 asist ile bitirmişti.

Takımın önemli parçalarından biri haline gelen milli futbolcu, Spezia karşısında fileleri havalandırmayı başararak, 2022/23 sezonunda ilk gol sevincini yaşadı.





Plase vuruşla golü kaydetti

Maçın 52. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Lukaku, penaltı noktası sağ tarafındaki Skriniar'a pasını verdi. Tecrübeli savunmacının topukla tekrar Lukaku'ya aktarmak istediği topu savunma karşıladı.

Savunmadan gelen topa penaltı noktasının gerisindeki Hakan, gelişine sağ ayağıyla sağ köşeye doğru plase bir vuruş yaparak filelere yolladı.