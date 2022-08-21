Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
390.649
-0.81%
BTXN Coin
5.68
-2.23%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Hakan Çalhanoğlu attı, Inter rahat kazandı

    İtalya Serie A'da Inter Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadelede Spezia'yı 3-0 mağlup etti.
    • 21.08.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakan Çalhanoğlu attı, Inter rahat kazandı

    Serie A'nın 2. haftasında Inter, Spezia ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Martinez'in golü ile 1-0 öne geçen İtalyan devi, 52. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı.

    Maçın skorunu ise 82.dakikada attığı gol ile Joaqin Correra belirledi ve karşılaşma Inter'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Hakan, açılışı yaptı

    Ezeli rakip Milan'dan geçen sezonun başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, toplamda 46 mücadelede görev almış ve sezonu 8 gol, 13 asist ile bitirmişti.

    Takımın önemli parçalarından biri haline gelen milli futbolcu, Spezia karşısında fileleri havalandırmayı başararak, 2022/23 sezonunda ilk gol sevincini yaşadı.

    Hakan Çalhanoğlu attı, Inter rahat kazandı #1

    Plase vuruşla golü kaydetti

    Maçın 52. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Lukaku, penaltı noktası sağ tarafındaki Skriniar'a pasını verdi. Tecrübeli savunmacının topukla tekrar Lukaku'ya aktarmak istediği topu savunma karşıladı.

    Savunmadan gelen topa penaltı noktasının gerisindeki Hakan, gelişine sağ ayağıyla sağ köşeye doğru plase bir vuruş yaparak filelere yolladı.


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı

    Hollanda'da cami hedef alındı
    Dünya

    Hollanda'da cami hedef alındı

    Görüş Bildir