Hakan: Zlatan her zaman aslan gibi konuşur

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in kulüp üzerindeki etkisini anlattı.

"O BİZİM LİDERİMİZ"

Hakan, Ibrahimovic'in 'Sezon başında burada olsaydım, şampiyonluğu kazanırdık.' sözlerine dair, "Zlatan, sürekli olarak böyle konuşur ve bence bunda bir sıkıntı yok. Bu sözler, kendine ve kalitesine ne kadar çok güvendiğinin bir göstergesidir. Zlatan bizim liderimiz. Çok büyük bir oyuncu ve karakter. Yaşlı olabilir ama sahada kendini genç hissediyor. Tutkusu inanılmaz ve mentalitesi çok güçlü." ifadelerini kullandı.

"ZLATAN ASLAN GİBİ"

"Zlatan, her zaman bir aslan gibi konuşur." sözleriyle konuşmasını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, "Bunun altında yatan neden, her zaman çok çalışması ve iyi oynaması. Her maçı kazanmak istiyor, antrenmanlarda bile. Kaybettiği zaman çok sinirli olur. Çünkü, birçok şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Takımdan da bunu bekliyor. Her oyuncunun daha çok koşması ve daha çok mücadele etmesi. Zlatan, sahada olmasa bile bize çok yardımcı olan ve rehberlik eden bir oyuncu." yorumunu yaptı.