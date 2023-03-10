Halil Altıntop, Bayern Münih altyapısının sportif direktörü oldu Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih altyapısında sportif direktör olarak göreve getirildi.

Eski milli oyuncu Halil Altıntop, kariyeri adına önemli bir imza attı. 40 yaşındaki futbol adamı Bayern Münih akademisinde sportif direktör olarak göreve başladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana kulübün bünyesinde görev yapan Altıntop'un akademinin yeni sportif direktörü olduğu belirtildi.

"Çok güveniyoruz"

Bayern Münih yöneticilerinden Hasan Salihamidzic, Halil Altıntop için şu ifadeleri kullandı:

"Çok güveniyoruz. Kulübü ve çalışma tarzımızı biliyor. 15 yıllık profesyonel futbolculuk tecrübesi var. Halil yetenekleriyle akademimizi geliştirecek. Birlikte çalışacağımız için heyecanlıyım."

"Bana güvendikleri için teşekkür ederim"

Halil Altıntop yeni görevi hakkında şöyle konuştu: