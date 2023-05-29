Hamburg taraftarı, Bundesliga'ya yükseldiğini sanarak sahaya girdi Almanya Bundesliga 2'de Hamburg taraftarları, Sandhausen'i 1-0 yendikleri maçın ardından Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı.

Almanya Bundesliga 2'nin 34. ve son haftasında Sandhausen ve Hamburg karşı karşıya geldi.

BWT-Stadion'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Hamburg oldu. Mavi-beyazlı takımın tek golünü 3. dakikada Jean Dompe kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı.

Taraftarlar büyük bir yıkım yaşadı

Ancak bir diğer lig mücadelesinde Heidenheim, Regensburg karşısında 90+9'da bulduğu galibiyet golüyle maçı 3-2 kazanarak Bundesliga'ya çıkan taraf oldu. Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı.

Hamburg, play-off oynayacak

Bu sonuçla birlikte ligi ilk ikide tamamlayan Heidenheim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Ligi üçüncü sırada bitiren Hamburg ise play-off'ta Stuttgart ile karşılaşacak.