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Hansamu Yama Pranata imkansızı başardı
Futbol tarihinde kaçan en net gol pozisyonlarına bir yenisi daha eklendi.
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 09:58
- Güncelleme : 27.12.2022 - 10:00
Endonezya Milli Takımı'nın formasını giyen Hansamu Yama Pranata, kaçırdığı golle futbol tarihine geçti.
Genelde bu pozisyonlar, futbolcuların kariyerlerinde attıkları en kolay gol olarak kayda geçse de bu kez durum biraz farklı oldu.
Zoru başardı
Kale çizgisinin önünden topu dışarı atmayı başaran Pranata, herkesi şaşırttı. Bu pozisyon, takımının 7-0'lık tarihi farkla kazandığı Brunei maçının önüne geçti.
Hansamu Yama Pranata imkansızı başardı VİDEO