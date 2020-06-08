Herrera: Cavani, İspanya'da oynamak istiyor

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Edinson Cavani'nin durumuyla ilgili takım arkadaşı Ander Herrera, açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan ve adı Atletico Madrid ile anılan Edinson Cavani'nin durumunu, takım arkadaşı Ander Herrera değerlendirdi.

''İSPANYA'DA OYNAMAK İSTİYOR''

AS'a açıklamalarda bulunan PSG'nin deneyimli orta saha oyuncusu Ander Herrera, "Cavani'nin İspanya'da oynamak istediğini biliyorum. Ligi ve ülkeyi seviyor. Bana da İspanya hakkında birçok soru soruyordu. Ancak Paris'ten ayrıldığımızdan beri durumuyla ilgili kendisiyle pek konuşamadık." dedi.

Cavani, 2013'te Napoli'den transfer olduğu PSG'de çıktığı 301 resmi maçta, 201 gole imza atmıştı.