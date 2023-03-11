Hertha Berlin depremzedeler adına maç yapacak Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile 4. Lig takımı Berliner Athletik Kulübü depremzedeler için maç organize edecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi. Depremzedelere yardım eli bu kez Almanya'dan geldi.

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile 4. Ligi ekiplerinden Berliner Athletik Kulübü 07 (BAK 07), depremzedeler yararına dostluk maçı oynayacak.

Maç geliri konteyner köyü için bağışlanacak

Hertha Berlin’den yapılan açıklamada, dostluk maçının 24 Mart Cuma günü 18.00’de Berlin Post Stadı’nda yapılacağı belirtildi.

Maç gelirin büyük bir bölümünün Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek bir konteyner köyü için kullanılacağı ifade edildi.

Hertha Berlin Başkanı, maç için taraftarlara çağrıda bulundu

Hertha Berlin Başkanı Kay Bernstein, bölgede birçok insanın evsiz kaldığını ve her şeyini kaybettiğini belirterek, BAK’ın karşılaşmanın oynanmasına ilişkin davetinden dolayı memnuniyet duyduğunu, büyük bir bağış miktarının elde edilmesi için çok sayıda futbolseverin dostluk maçına gelmesini ümit ettiğini kaydetti.

"Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz"

BAK 07 Başkanı Ebubekir Han da Hertha Berlin’in depremzedeler yararına dostluk maçı oynama davetini kabul ettiği için mutlu olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: