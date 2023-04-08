Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Tottenham'ın golleri 10. dakikada Heung-Min Son ve 79. dakikada Harry Kane attı. Brighton'ın golü 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.
100 gole ulaşan ilk Asyalı oldu
Brighton karşısında ağları havalandıran Heung-Min Son, ise Premier Lig tarihine geçti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu ligde 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.
Tottenham 53 puana çıktı
Alınan bu galibiyetin ardından Tottenham 53 puana yükseldi. Brighton ise 46 puanda kaldı.
Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Bournemouth'u ağırlayacak. Brighton ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.