Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

Tottenham'ın golleri 10. dakikada Heung-Min Son ve 79. dakikada Harry Kane attı. Brighton'ın golü 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.

100 gole ulaşan ilk Asyalı oldu

Brighton karşısında ağları havalandıran Heung-Min Son, ise tarihine geçti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu ligde 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti

Tottenham 53 puana çıktı

Alınan bu galibiyetin ardından Tottenham 53 puana yükseldi. Brighton ise 46 puanda kaldı.

Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Bournemouth'u ağırlayacak. Brighton ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.

Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti
Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti
Heung-Min Son, Premier Lig tarihine geçti