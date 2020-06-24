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    Hollanda'da yeni sezon seyircili olacak

    Bu sezonun iptal edilmesinin ardından önümüzdeki sezonun 11 Eylül'de başlayacağı Eredivisie'de maçların seyircili olarak oynatılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 12:35
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    Hollanda'da yeni sezon seyircili olacak #1

    Hollanda hükümeti, Eredivisie'de yeni sezonda eylül ayından itibaren stadyumlara seyirci alınılmasına izin verecek.

    De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Salgın Yönetim Ekibi hükümete verdiği raporda, 1.5 metre mesafeyle taraftarların stadyumlara alınmasına izin verilebileceğine, bunun da yüzde 30 doluluk oranına tekabül edeceğini bildirdi.

    Hollanda'da Eredivisie'nin 11 Eylül'de başlaması bekleniyor.

    Hollanda'da yeni sezon seyircili olacak #2

    Öte yandan 4 ve 7 Temmuz'da Uluslar Ligi'nde iki maça çıkacak olan Hollanda Millî Takımı'nın, ülkede seyircili maçlara ilk olarak sahne olması bekleniyor.

    Fakat elbette yeni bir salgın dalgası gelirse tüm planlar iptal olabilir.

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