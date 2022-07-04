Hugo Almeida yardımcı antrenör oldu

Hugo Almeida yardımcı antrenör oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta Portekiz çetesi olarak adlandırılan grupta yer alan isimlerden birisi olan Hugo Almeida İran ekibi Sepehan'da yardımcı antrenör oldu.

Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Hugo Almeida'nın yeni adresi belli oldu.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş 'ta da forma giyen Portekizli, İran ekibi Sepahan'da yardımcı antrenör olarak göreve getirildi.

Morais'in ekibinde

Hugo Almeida'nın Jose Morais'in ekibinde yer alacağı aktarıldı. Öte yandan Jose Morais bir dönem Antalyaspor'da da teknik direktör olarak görev almıştı.

Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica'da kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve daha sonra boşa çıkmıştı.