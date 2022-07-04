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    Hugo Almeida yardımcı antrenör oldu

    Bir dönem Beşiktaş'ta Portekiz çetesi olarak adlandırılan grupta yer alan isimlerden birisi olan Hugo Almeida İran ekibi Sepehan'da yardımcı antrenör oldu.
    • 04.07.2022 - 10:37
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    Hugo Almeida yardımcı antrenör oldu

    Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Hugo Almeida'nın yeni adresi belli oldu.

    Bir dönem ülkemizde Beşiktaş 'ta da forma giyen Portekizli, İran ekibi Sepahan'da yardımcı antrenör olarak göreve getirildi.

    Morais'in ekibinde

    Hugo Almeida'nın Jose Morais'in ekibinde yer alacağı aktarıldı. Öte yandan Jose Morais bir dönem Antalyaspor'da da teknik direktör olarak görev almıştı.

    Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica'da kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve daha sonra boşa çıkmıştı.

    Hugo Almeida yardımcı antrenör oldu #1


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