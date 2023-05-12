Hugo Lloris'e rekor teklif! Suudi Arabistan'a gidiyor Tottenham'ın Fransız file bekçisi Hugo Lloris için Suudi Arabistan'dan dev bir transfer teklifi geldi.

Tottenham'ın tecrübeli file bekçisi Hugo Lloris, kariyerine Suudi Arabistan'da devame edebilir.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübü, Fransız kaleciye yıllık 16 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Başarılı kaleci, İngiliz ekibinde haftalık yaklaşık 100 bin euro kazanıyor.

25 maçta 39 gol yedi

2024 yılında sözlerşmesi sona erecek file bekçisinin de Arabistan ekibine Sıcak baktığı kaydedildi.

36 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıktı ve 39 gol yedi.

Aynı zamanda tecrübeli kaleci geçtiğimiz günlerde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.