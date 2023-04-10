Hull City, 5 hafta sonra kazandı

İngiltere Championship'in 41. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Millwall karşı karşıya geldi.
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Hull City oldu.
Hull City tek golle kazandı
5 hafta sonra kazanan Hull City'nin galibiyet golünü 70. dakikada Adama Traore kaydetti.
Hull City'de eski Fenerbahçeli futbolcular; Ozan Tufan 83, Dmitrios Pelkas 46, Allahyar Sayyadmanesh ise 90 dakika sahada kaldı.
52 puana yükseldiler
Bu galibiyetin ardından Hull City, ligde 52 puana yükseldi. Millwall, 62 puanda kaldı.
Hull City, ligin 42. haftasında Blackburn ile deplasmanda karşılaşacak. Millwall ise evinde Preston'u ağırlayacak.