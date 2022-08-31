Hull City, deplasmanda kazanamıyor

Hull City, Queens Park Rangers deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı. Turuncu-siyahlılar bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçtan galibiyet çıkaramadı.

Championship'in 7. haftasında Hull City, Queens Park Rangers'ın konuğu oldu.

Birçok oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Hull City, QPR deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

QPR'a galibiyeti getiren golleri Ilias Chair, Ethan Laird ve Chris Willock kaydederken Hull City'nin tek golü Tyler Smith'ten geldi.

Henüz deplasman galibiyeti yok

Bu sezon ligde evinde oynadığı üç maçı da kazanan Hull City, deplasmanda ise henüz galibiyet göremedi. Hull City, deplasmanda oynadığı dört maçın ikisinden beraberlik ikisinden de yenilgiyle ayrıldı.

Hull City topladığı 11 puanla 5. sırada bulunurken QPR ise aldığı galibiyetle 11 puana ulaştı ve 6. sıraya yerleşti.