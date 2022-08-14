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- Hull City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda
Hull City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda
- 14.08.2022 - 11:46
- Güncelleme : 14.08.2022 - 11:51
İngiltere Championship 3. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City evinde Norwich City'i 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
43 ve 62.dakikalarda sahneye çıkan eski Denizlisporlu Oscar Estupinan attığı gollerle takımını 2-0 öne taşıdı.
Norwich City, 72. dakikada Nunez'in attığı golle umutlansa da maçta başka gol çıkmadı ve Hull City mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Blackburn kazanırsa lider olacak
3.haftanın sonunda puanını 7'ye çıkaran Hull City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Turuncu-siyahlılar, 7 puanlı Watford'ın önünde yer alıyor. Ligde 2 maçta 6 puan alan Blackburn, yarın West Bromwich Albion'ı konuk edecek. Blackburn maçı kazanması halinde Hull City'i liderlikten edecek.
Hull City'de Ozan Tufan, Allahyar ve Benjamin Tetteh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Doğukan Sinik ve Jean Michaël Seri maç kadrosunda bulunmadı.