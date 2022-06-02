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    Hull City, Seri'nin peşinde

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Fulham'dan ayrılan Jean Michael Seri ile ilgilendiği belirtildi.
    • 02.06.2022 - 10:08
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    Hull City, Seri'nin peşinde

    Fulham'dan ayrılan Jean Michael Seri'nin, Hull City'nin radarında olduğu öne sürüldü.

    Fransız basınında yer alan haberde, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

    Haberde, Fulham'ın Seri için 2018 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatılırken, 30 yaşındaki futbolcunun 2019-2020 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği vurgulandı.

    Galatasaray'da 37 maça çıktı

    Jean Michael Seri, Galatasaray'daki kiralık sezonunda sarı-kırmızılı forma altında 37 maçta sahaya çıkmıştı.

    Fildişili futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.

    Hull City, Seri nin peşinde #1


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