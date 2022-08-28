Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
367.537
-0.96%
BTXN Coin
4.20
-9.67%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Hull City'li Oscar Estupinan, Championship'te zirvede

    Oscar Estupinan, Coventry maçında hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrol oynayadı. Championship'te 6 maçta attığı 7 golle şu anda krallık yarışında da zirvede yer alıyor.
    • 28.08.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hull City'li Oscar Estupinan, Championship'te zirvede

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, iddialı bir kadroyla girdiği Championship'te şampiyonluk yaşayarak Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

    Hatırlanacağı üzere Şota Arveladze yönetimindeki Hull, Jean Michael Seri, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi Süper Lig'den tanınmış oyuncuları kadrosuna katmıştı.

    Hull City, 3.sırada yer alıyor

    Sezona iyi bir başlangıç yapan İngiliz ekibi, 6. hafta maçında konuk ettiği Coventry'yi 3-2 mağlup ederken galibiyette başrol oynayan isim hat-trick yapan Estupinan oldu. Turuncu-siyahlılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 3. sıraya yerleşti.

    Hull City li Oscar Estupinan, Championship te zirvede #1

    Gol krallığında zirvede

    Öte yandan eski Denizlisporlu Oscar Estupinan, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Hull City'nin attığı 10 golün 7'sinde imzası bulunan Estupinan, Championship'te gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

    Hull City li Oscar Estupinan, Championship te zirvede #2

    Acun Ilıcalı, 9 dakikada ikna etti

    Hull City taraftarlarının sevgilisi haline gelen Estupinan'ın bu başarısı, en çok da Acun Ilıcalı'yı mutlu etti. Ilıcalı, 25 yaşındaki santrfor ile birçok takımın ilgilendiğini, Survivor final yayınında reklam arasında 9 dakikada Estupinan'ı ikna ettiğini açıklamış, "Pek çok takımdan teklif almıştı. Canlı yayında ve reklam arasında onunla konuştum. İkna etmek için 9 dakikam vardı. Belki, 20 teklif almıştı, bunların 5 tanesini ben biliyorum. Bizim takımda oynamayı seçti ve bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü
    Ekonomi

    Jerome Powell'ın açıklamaları New York borsasını düşürdü

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor
    3. Sayfa

    Bursa'da her gün ev ev gezip 5 ton domates çekiyor

    Görüş Bildir