Ibrahimovic: Başkan, teknik direktör ve futbolcuyum

Milan'ın 38 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sezon başında takımda olsaydı ligi kazanabileceklerini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic, takımının ligin en formda ekiplerinden olduğunu söylerken, transferi sezon başında tamamlanmış olsa Serie A'yı kazanabileceklerini söyledi.

Milan, Serie A'nın 31. haftasında karşılaştığı Juventus mücadelesinden geriye düşmesine rağmen 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İsveçli futbolcu karşılaşmanın 62. dakikasında penaltıdan takımının ilk golünü kaydetti.

''BEN BURADA BAŞKAN, HOCA VE FUTBOLCUYUM''

Ligde 5. sıraya yükselen Milan'da 38 yaşındaki futbolcu Ibrahimovic, maç sonrası DAZN'a yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri burada olsaydım, Serie A'yı kazanırdık" dedi ve sözlerine devam etti:

"Ben burada başkan, teknik direktör ve futbolcuyum. Ancak bana sadece futbolcu olarak maaş veriyorlar."

Ağustos ayında sözleşmesi sona erecek olan Ibrahimovic, Milan'daki geleceği hakkında ise, "Hala bir ayım var. Taraftarlar olmadan oynamak garip bir durum. Ancak işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizler profesyoneliz. San Siro'da beni izledikleri son zamanlar olabilir" şeklinde konuştu.