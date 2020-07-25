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İbrahimovic: Daha yeni ısınıyorum
İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerinin bittiğini düşünenlere meydan okudu.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 13:53
Zlatan Ibrahimovic, kişisel Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak kendisini sevenlere seslendi.
Daha yeni ısındığını belirten İbra, "Kariyerimin sona erdiğini düşünenler, beni tanımıyor demektir. Ben sizin gibi değilim. Eğer bittiğimi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Daha yeni ısınıyorum." ifadelerini kullandı.
''BEN SİZİN GİBİ DEĞİLİM''
"Tüm hayatım boyunca savaşmak zorunda kaldım. Kimse bana inanmadı, bu nedenle ben kendime inandım. Bazı insanlar beni yok etmek istiyordu ama beni daha da güçlü kıldılar. Ve şimdi de bittiğimi düşünüyorsunuz. Hepinize söyleyecek tek bir şeyim var: Ben sizin gibi değilim. Ben Zlatan Ibrahimovic'im ve daha yeni ısınıyorum."