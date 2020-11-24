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    Ibrahimovic'den FIFA 21'e: Size bu izni kim verdi

    Milan'ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, oyun yapımcısı EA Sports'a göndermeli bir şekilde sosyal medyadan seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 14:00
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    Ibrahimovic'den FIFA 21'e: Size bu izni kim verdi

    Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan FIFA oyun serisi, FIFA 21 ile özellikle Ultimate Team moduyla peşinden sürüklemeye devam ediyor.

    EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belli başlı lisans ve izinler almak zorunda.

    Ibrahimovic den FIFA 21 e: Size bu izni kim verdi #1

    "BU İZNİ KİM VERDİ?"

    Bu konuda EA Sports'a seslenen bir twit atan Zlatan, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Ibrahimovic'in twitine Gareth Bale da destek verdi ve, FIFpro'yu etiketleyerek "İlginç, bu nedir?" ifadelerini kullandı.

    Ibrahimovic den FIFA 21 e: Size bu izni kim verdi #2

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