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- Ibrahimovic'in geleceği sezon sonu belli olacak
Ibrahimovic'in geleceği sezon sonu belli olacak
Milan Futbol Direktörü Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic'in kulüpteki geleceği ile ilgili konuştu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 11:51
Sky Italia'ya konuşan Milan Futbol Direktörü Frederic Massara, "Ibrahimovic bir şampiyon. Gelişi takıma elbette katkı sağladı. Ancak takımdaki geleceğini sezon sonunda oturup tartışmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
Massara, Milan'ın Avrupa kupalarından uzak kalmaması gerektiğini ve sezon sonu hedeflerinin bu yönde olduğunu da sözlerine ekledi.
10 MAÇTA, 4 GOL ATTI
38 yaşındaki Ibrahimovic, ocak ayında geldiği Milan'da 10 maçta 4 gol atmıştı.