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    Igor Tudor’dan şaşırtan Payet kararı

    Fransa Ligue 1'de sezonun ilk hafta maçında Marsilya, sahasında Reims'i 4-1 yenerken teknik direktör Igor Tudor taraftarlarca protesto edildi.
    • 08.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:31
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    Igor Tudor’dan şaşırtan Payet kararı

    Ligue 1’in ilk hafta mücadelesinde Marsilya ile Reims karşı karşıya geldi. Igor Tudor yönetiminde Marsilya ilk maçını 4-1 kazandı fakat Hırvat çalıştırıcı, maç önü taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

    Tüm bu olumsuzluklara rağmen maça iyi başlayan mavi-beyazlılar 13.dakikada Wout Faes (kk), 45.dakikada Nuno Tavares, 75 ve 90. dakikalarda Luis Suarez’in golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı.

    Payet’in yedek oluşu taraftarı çıldırttı

    Tudor, takımın yıldızı Dimitri Payet'i yedek başlatırken Velodrome'daki Marsilya taraftarı teknik adam Tudor’u yuhaladı.

    Igor Tudor, Payet'in neden ilk 11'de olmadığının sorulması üzerine "Hiçbir şey yok. Bu sadece taktiksel bir seçim." dedi.

    35 yaşındaki Payet, geçen sezon Marsilya formasıyla 46 maçta 16 gol ve 13 asist üretti.

    Tudor’un bu ilk sorunu değil

    Hırvat çalıştırıcının, takımın forvet oyuncusu Dieng’le karşılıklı atıştığı, orta saha oyuncusu Gerson’la da idmanda sert bir tartışma yaşadığı ve son olarak Milan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oyundan aldığı Guendouzi ile yaşadığı sorunlar basında yer almıştı.

    Igor Tudor’dan şaşırtan Payet kararı #1


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