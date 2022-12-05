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    İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı

    İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı

    32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması bekleniyor.
    • 05.12.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 12:22
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    Manchester City'nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, kabus gibi geçen Dünya Kupası macerasının ardından çarpıcı bir karar almak üzere.

    Kicker adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Müller'in ardından Türk asıllı Alman yıldız da Milli Takımı bırakma kararı aldı.

    İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı nı bırakma kararı aldı #1

    İlkay Gündoğan, Katar'da da gündem

    The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası ile ilgili, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." diyerek tepki çekmişti.

    Eleştirilerin sebebi ise İlkay'ın "Müslümanım" diyemeyip "Müslüman bir ailedenim" demesiydi.

    Ayrıca 32 yaşındaki oyuncu 2-1 mağlup oldukları Japonya maçından önce LGBT desteği için yaptıkları protestoda ağzını kapatan futbolcular arasında yer almıştı.

    İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı nı bırakma kararı aldı #2


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