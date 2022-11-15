Petrol
92.22
-0.99%
Euro
19.3432
0.64%
Dolar
18.6091
0.03%
Altın
1.063
0.34%
Borsa
4535
-0.76%
Bitcoin
321.488
0.61%
BTXN Coin
7.62
18.13%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor

    Katar'ın, Doha'da sokaklar çeşitli ülkelerin taraftarlarıyla dolup taşıyormuş gibi göstermek için 'sahte taraftarlara' para ödediği iddia edildi.
    • 15.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ev sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.

    Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.

    Katar, kiralık taraftarlar ile birlikte tribünlerin boş kalma riskinin de önüne geçmiş oldu.

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor #1

    Parayla taraftar tutuluyor iddiası

    Öte yandan, maça birkaç saat kala tribünlerde hala boşluklar olursa çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler, ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

    Konuyla ilgili İngiliz The Express'e konuşan bir Katarlı, "Doha sokaklarında yürürken yüzlerce Brezilya forması giymiş Pakistanlı gördüm. Gün içerisinde 7 farklı ülke için sokaklarda toplu halde yürütülen Pakistanlılar gördüğüme yemin ederim." açıklamasını yaptı.

    Yine The Express'e konuşan bir Katarlı, "Hepsi parası ödenen kiralık aktörler gibiler. Devlet hepsine para ödüyor." dedi.

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor #2

    Katar'da oynayan eski futbolcular doğruladı

    Daha önce Katar'da oynayan Fransız futbolcular Edouard Rowlandson ve Youssef Krou, bu ülkede böyle bir uygulamanın olduğunu doğruladı.

    Rowlandson, "Maçlarda tribünler dolu olsun diye inşaat işçilerine para ödeyip tribünlere getirirlerdi. Açıkçası utanç vericiydi ama boş tribünler önünde oynamaktansa birilerinin önünde oynamayı tercih ediyorduk." dedi.

    Katar Kalkınma ve İstatistik Bakanlığı, Katarlılar'ın üçte ikisi 'Ücretli taraftarların tüm organizasyonlarda olmasının organizasyonlara gitmeme' gerekçesi olarak gösterildi.

    Katar'ın, bazı İngiliz taraftarlara da ülke hakkında olumlu yorumlar yapmaları için günlük 105 dolar, ücretsiz uçak biletleri ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunduğu ortaya çıkmıştı.

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor #3

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor #4

    İngiliz basını: Katar, parayla taraftar tutuyor #5


    Evlat nöbetinde aile sayısı 331'e yükseldi
    3. Sayfa

    Evlat nöbetinde aile sayısı 331'e yükseldi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması
    Gündem

    Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması

    Görüş Bildir