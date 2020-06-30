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    İngiliz futbolcu Andre Wisdom bıçaklandı

    Derby County forması giyen Andre Wisdom'un, eli bıçaklı kişiler tarafından saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 09:03
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    İngiliz futbolcu Andre Wisdom bıçaklandı #1

    Tüm ülkeyi ayağa kaldıran habere göre Andre Wisdom'un geçtiğimiz cumartesi günü bir yakınını ziyeret etmek için dışarıda arabasından indikten sonra birkaç kez bıçaklandığı açıklandı.

    EŞYALARI ÇALDILAR

    Liverpool kentinde gerçekleşen olayda 1 saldırganın Wisdom arabadan indikten sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve arkasından 27 yaşındaki oyuncuya ait eşyaları çalarak kayıplara karıştıkları ifade edildi.

    Ciddi yaraları olması sebebiyle hastaneye kaldırılan Wisdom'un hayati tehlikesinin olmadığı ancak bu hafta sonuna kadar Wisdom'un hastanede kalacağı belirtildi.

    Wisdom'un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtilirken sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

    İngiliz futbolcu Andre Wisdom bıçaklandı #2

    MESUT ÖZİL'E DE OLMUŞTU

    Bilindiği gibi benzer bir olayda Arsenal'den Mesut Özil ile Sead Kolasinac Londra'da bıçaklı kişilerce saldırıya uğramıştı.

    Boşnak futbolcu Kolasinac'ın saldırganları kovalayarak kaçırarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması mucize olarak nitelendirilmişti.

    Derby County'nin as oyuncularından biri olan 27 yaşındaki savunmacı Andre Wisdom savunmanın tüm bölgelerinde oynayabiliyor ve bu sezon toplam 21 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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