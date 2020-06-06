İngiliz yazar: Adidas'ın, Mesut'u istememesi beyinsizlik

İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdiği için Mesut Özil'la olan sözleşmesini fesheden Alman markası Adidas'ı eleştirdi.

Adidas’ın, 2021'de sona erecek olan ve toplamda 5 milyon poundluk (42.85 milyon TL) sponsorluk anlaşmasının iptal etmesinin altında Mesut’un, Alman Milli Takımı’na veda etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakınlaşması gösterilmişti.

İngiliz Daily Mail, Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcunun bu durumuyla ilgili Rob Draper imzalı bir yorum yazısı yayınlandı.

BEYİNSİZLİK DEDİLER

Draper, ABD’de öldürülen siyahi George Floyd lehine ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Adidas’ın, Mesut konusunda ise adeta beyinsizce davrandığını ifade etti.





2018 Dünya Kupası sonrasında başta Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel olmak üzere Almanya'da Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırıları yazısında hatırlatan Draper; "Dünya Kupası sırasında göçmen karşıtı bir parti Mesut'u Dünya Kupası sırasında eve yollamak için çağrı yaptı. Mesut'un bütün bu olaylarla ilgili 'Kazanınca Alman ama kaybedince göçmen oluyorum' sözleri her şeyi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.