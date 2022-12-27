İngilizler Dele Alli'yi yerden yere vurdu

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli performansı, ülkesinin basını tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Beşiktaş'ın sezon öncesinde flaş transferi olan 26 yaşındaki Dele Alli, oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı.

Valerien Ismael döneminde bir türlü bekleneni veremeyen Alli, Şenol Güneş'in kariyerine olan güvenini de kaybetti.

Berabere biten Gaziantep FK maçına yedek kulübesinde başlayan Alli'yi İngiliz basını da yakından takip etti.

İngilizler Dele Alli'nin durumunu, "Sefil" şeklinde tasvir etti.

"İşler kabus gibi kötüye gidiyor"

Daily Mail haberinde şu ifadelere yer verdi: "Kupa maçında 29. dakikada oyundan alındıktan sonra taraftarlarca yuhalanan Alli, Gaziantep beraberliği sırasında kullanılmayan yedek bir oyuncu olarak kulübede sefil bir Noel günü yaşadı. Dele Alli için Beşiktaş'ta işler kabus gibi kötüye gidiyor. Eski Tottenham yıldızı, Noel günü oynama şansı bulamadı. 26 yaşındaki oyuncu futbola olan sevgisini göstermek için sosyal medyadan mesaj gönderdi ama bu Beşiktaş'ın hocasını ikna etmedi."





"Hatırlaması gereken bir Noel olmadı"

Mirror da Alli'nin oynamadığı maçta, Messi'nin 'Aptal' dediği Weghorst'un bir kahramana dönüştüğünü yazdı.

Haberde şu detaylara yer verildi: "İngiliz milli oyuncu ve eski Tottenham orta sahası, Beşiktaş kariyerinde de en düşük seviyeye ulaştı. Noel günü, takımı 1-1 berabere kalırken yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı. Onun için hatırlanması gereken bir Noel olmadı. Saha dışında ruh hali güçlü olsa da takımını berabere kalırken kulübede izlemek, kendine olan güvenini sarsmış olacak."