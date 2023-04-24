İngilizlerden Arda Güler analizi: Dünya yıldızına dönüşebilir İngiliz basını, genç Arda Güler'in Newcastle United veya Arsenal'e gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Ada basını, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızının İngiltere Premier Lig'i tercih etmesi halinde, futbol dünyasındaki en büyük oyuncuların arasına katılabileceğini iddia etti...

İngiliz "hitc.com" sitesi, Arda Güler'i mercek altına aldı.

18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, "Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United onu istiyor. Eğer tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir." ifadeleri kullanıldı.

"Mesut Özil 10 numaralı formayı emanet etti"

Haberde, "Arda daha yeni 18 yaşına girdi. Süper Lig'de 30 maça bile çıkmadı. Ancak Mesut Özil sonrasında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor." detayları da yer aldı.

Sözleşmesinin detayları da açıklandı

Ayrıca Arda'nın mukavelesiyle ilgili ayrıntı da paylaşıldı: