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    İngiltere Premier Lig'deki VAR hataları açıklandı

    Premier Lig'de sezonun Dünya Kupası'na kadar oynanan bölümünde VAR'ın 6 kez yanlış karar verdiği tespit edildi.
    • 22.12.2022 - 19:39
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    İngiltere Premier Lig'deki VAR hataları açıklandı

    Premier Lig ve İngiltere Hakemler Kurulu tarafIndan oluşturulan bağımsız bir ekibin hazırladığı raporda sezonun ilk bölümündeki VAR kararları incelendi.

    ESPN'de yer alan haberde, sezonun ilk bölümündeki 48 karardan altısının yanlış olduğu belirtildi.

    Raporun kulüplere gönderildiği ve hataların neden kaynaklandığının açıklandığı ifade edildi.

    Hatalı kararlar ise şöyle:

    Manchester United 3-1 Arsenal

    Manchester United ve Arsenal arasında Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal'in iptal edilenin golünde yanlış karar verildiği aktarıldı.

    Maçın 12. dakikasında Gabriel Martinelli'nin Arsenal adına kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. İptal gerekçesi olarak Martin Odegaard'ın Christian Eriksen'e yaptığı müdahale gösterilirken hazırlanan raporda pozisyon başlangıcında faul olmadığı kaydedildi.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #1

    Crystal Palace 3-1 Aston Villa

    Mücadelenin 55. dakikasında Crystal Palace, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazanmıştı. Pozisyonda Aston Villa'nın sol beki Lucas Digne'nin topa elle müdahale ettiği tespit edilmişti.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #2

    Chelsea 2-1 West ham

    Ligin 6. haftasında oynanan maçta, West Ham United, Maxwell Cornet ile 90. dakikada eşitliği bulmuş ancak pozisyon öncesinde Jarrod Bowen'ın Chelsea kalecisi Edouard Mendy'ye faul yaptığı belirlenmişti.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #3

    Newcastle United 0-0 Crystal Palace

    Karşılaşmanın 51. dakikasında Crystal Palace'da Tyrick Mitchell'ın kendi ağlarına gönderdiği topta Newcastle United 1-0 öne geçmişti. Yapılan VAR incelemesinin ardından Joe Willock'un kaleci Vicente Guaita'ya faul yaptığı tespit edilmiş ve gol geçersiz sayılmıştı.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #4

    Fulham 3-0 Aston Villa

    Aston Villa'nın Fulham'a konuk olduğu maçta Villa'da Douglas Luiz, 61. dakikada Alexander Mitrovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü. Raporda, kartın hatalı olduğu tespit edildi.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #5

    Nottingham Forest 2-2 Brentford

    Ligin 15. haftasında oynanan maçın 44. dakikasında Brentford, Yoane Wissa'nın yerde kalmasının ardından VAR'ın tavsiyesiyle pozisyon incelenmiş ve konuk ekip penaltı kazanmıştı.

    İngiltere Premier Lig deki VAR hataları açıklandı #6


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